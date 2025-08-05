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5 августа 2025, 9:54 Читати українською

Трамп существенно повысит пошлины для Индии за поддержку войны рф

Президент США Дональд Трамп обещает повысить тарифы для Индии, поскольку она продолжает покупать российскую нефть. Об этом говорится в его сообщении в социальной сети Truth Social в понедельник, 4 августа, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп обещает повысить тарифы для Индии, поскольку она продолжает покупать российскую нефть.
Фото: america.gov

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Покупка российской нефти

«Индия не только покупает огромное количество российской нефти, но и продает значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке с большой прибылью. Им безразлично, сколько людей в Украине погибает от рук российской военной машины. Из-за этого я существенно повышу тарифы, которые Индия платит США».

США обвинили Индию в финансировании войны россии против Украины

Накануне, 3 августа, Белый дом фактически обвинил Индию в финансировании войны россии против Украины за счет покупки нефти у Москвы.

«Он (Трамп. — Ред.) ясно дал понять, что неприемлемо, чтобы Индия продолжала финансировать эту войну, покупая нефть у россии», — заявил в интервью телеканалу Fox News заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Он добавил, что Индия практически сравнялась с Китаем по объему закупок российской нефти. «Это впечатляет», — отметил Миллер.

Власти Индии пока не комментировали эти обвинения.

Индия продолжит покупать нефть у россии — СМИ

На прошлой неделе президент США анонсировал пошлины на индийские товары в размере 25 процентов, а также «штраф» из-за покупки Индией значительного количества оружия и энергоносителей в россии.

На фоне этих угроз в СМИ появились сообщения о том, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили закупки российской нефти. Агентство Reuters писало, что НПЗ ищут альтернативу — преимущественно с Ближнего Востока и стран Западной Африки.

Однако 2 августа издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Индия продолжит покупать дешевую российскую нефть, несмотря на заявления Трампа. Собеседник издания говорит, что правительство не давало нефтяным компаниям никаких указаний по сокращению объемов импорта из россии.

Источник: Минфин
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