Молдова забрала лицензию на поставку газа у «дочки» Газпрома

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) аннулировало лицензию на поставку газа компании Moldovagaz, контрольный пакет акций которой принадлежит российскому Газпрому. Такое решение регулятор принял в понедельник, 4 августа, сообщается на его сайте.

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Причина

Причиной стало то, что ОАО «Молдовагаз» не отвечает требованиям Третьего пакета ЕС о разделе бизнеса, согласно которому одна компания не может быть и поставщиком газа, и владельцем газотранспортной инфраструктуры.

По решению ANRE, госкомпания Energocom фактически сменит Moldovagaz как поставщик газа потребителям с 1 сентября.

Агентство обязало компании до конца августа принять все меры для обеспечения непрерывности выполнения обязательств по предоставлению коммунальных услуг около 800 000 потребителей.

Также до 1 сентября по предложению Министерства энергетики регулятор должен определить компанию, которая в дальнейшем будет отвечать за поставки природного газа в Приднестровский регион.