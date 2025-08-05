Минус четыре нуля: Иран проведет деноминацию национальной валюты

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Что известно

Экономический комитет парламента уже одобрил общие положения законопроекта, предусматривающего, что новая валюта сохранит прежнее название, а один новый риал будет равен 10 тысячам нынешних. Он будет делиться на 100 геранов.

По замыслу инициаторов, это должно упростить расчеты и бухгалтерский учет, а также снизить затраты на печать банкнот.

Причиной решения стало многолетнее обесценивание риала, вызванное международными санкциями, которые изолировали страну от глобальной банковской системы, ограничили экспорт нефти и иностранные инвестиции, отмечает газета.

Ситуацию усугубила политическая нестабильность после июньского вооруженного конфликта с Израилем, на фоне которой национальная валюта вновь резко ослабла.

По данным FT, Иран рассматривает возможность проведения валютной реформы с 1990 годов. Законопроект должен быть официально представлен на утверждение парламенту и, в конечном итоге, должен быть одобрен Советом стражей — конституционным органом, который проверяет новые законы.

Однако экономисты предупреждают, что такая мера носит сугубо косметический характер и не повлияет на инфляцию. Экономист Камран Надри написал на прошлой неделе в местной прессе, что удаление нулей «не является ни эффективной денежно-кредитной политикой, ни механизмом контроля инфляции».

«Это просто формальная корректировка валютной единицы для целей бухгалтерского учета», — отметил он. Джафар Гадери, заместитель председателя экономического комитета парламента, заявил на прошлой неделе, что удаление нулей не повлияет на инфляцию, но может снизить транзакционные издержки.

Кроме инфляции, экономика Ирана испытывает давление из-за чрезмерной зависимости от нефтяных доходов и системы субсидий, хронических проблем управления и кумовства среди политически аффилированных элит, подчеркивает FT.

Иран не единственная страна, которая решилась на удаление нулей из своей нацвалюты.

За последние четверть века на такой шаг пошли Турция, Румыния и Замбия, где гиперинфляция вынуждала граждан носить с собой огромные суммы наличных. Израиль также провел деноминацию в 1985—1986 годах, убрав три нуля из старого шекеля.