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4 августа 2025, 19:12 Читати українською

Новая почта увеличила прибыль за квартал, но за полугодие она упала на 20%

Новая почта во втором квартале 2025 года продемонстрировала рост чистой прибыли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 905,45 млн грн. В то же время в целом за первое полугодие чистая прибыль компании сократилась на 19,6%. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет компании.

Новая почта во втором квартале 2025 года продемонстрировала рост чистой прибыли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 905,45 млн грн.

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Финансовые результаты за полгода

По итогам первых шести месяцев 2025 года «Новая почта» зафиксировала следующие результаты:

  • Выручка выросла на 22,1% — до 24,6 млрд грн.
  • Валовая прибыль увеличилась на 30,8% — до 5,1 млрд грн.
  • Операционная прибыль выросла на 45,6% — до 2,4 млрд грн.
  • Чистая прибыль, однако, уменьшилась на 19,6% — до 1,2 млрд грн.

Такое расхождение объясняется тем, что в первом полугодии прошлого года компания получила значительные «другие финансовые доходы» (1,34 млрд грн), тогда как в этом году этот показатель был значительно меньше (341,15 млн грн). В то же время уплата налога на прибыль выросла почти втрое.

Долговые обязательства

В отчете также говорится о том, что в конце мая «Новая почта» решила выпустить новый четырехлетний выпуск облигаций серии «H» на 1 млрд грн. На середину года компания имела обязательства по трем предыдущим выпускам облигаций на общую сумму около 3 млрд грн.

Банковские обязательства компании за квартал несколько сократились и на конец полугодия составили 6,4 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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