На спецсчет НБУ для обороны в июле поступило 17 млрд грн, потрачено — 4 млрд

В течение июля 2025 года на специальный счет, открытый Национальным банком для поддержки Сил обороны Украины, поступило более 17 миллиардов гривен. За этот же период на нужды различных оборонных ведомств было перечислено более 4 миллиардов гривен. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщила пресс-служба НБУ .

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Динамика счета

Остаток средств на спецсчете по состоянию на 1 августа 2025 года составил почти 14,7 млрд грн.

Всего с начала полномасштабного вторжения на этот счет поступило более 83,7 млрд грн в эквиваленте. Средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества — в частности, из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Польши и десятков других стран. Более 62,4 млрд грн из этой суммы поступило из-за рубежа в иностранной валюте.

За все время со счета на нужды обороны было перечислено более 69 млрд грн.

Основные направления расходов

В июле средства со спецсчета были распределены между различными силовыми структурами. Наибольшие суммы были направлены на нужды Агентства оборонных закупок (почти 3,94 млрд грн), Национальной гвардии (более 1,6 млрд грн) и Национальной полиции (1,65 млрд грн).

Также финансирование получали Министерство обороны, Госпогранслужба, Госспецсвязи, ГСЧС, СБУ, ГУР и другие ведомства.