Курс гривны укрепился по результатам межбанковских торгов на 11 копеек в парах с евро и долларом США. Об этом свидетельствуют данные торгов за 4 августа.
Курс валют: гривна укрепилась на межбанке
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Открытие 4 августа
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Закрытие 4 августа
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Изменения
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41,80/41,83
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41,69/41,72
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11/11
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48,38/48,40
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48,27/48,29
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11/11
Официальный курс к доллару на 5 августа установлен на таком уровне: 41,7901 гривен за 1 доллар (+0,0257 грн). Курс евро составит 48,3470 гривен за 1 евро (+0,7022 грн).
Средний курс на наличном рынке: 41,50−42,00 грн/доллар, 47,90−48,63 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41,55−41,65, евро — 48,20−48,39 грн.
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Источник: Минфин
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