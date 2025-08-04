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4 августа 2025, 18:13 Читати українською

Хедж-фонды, работающие на рыночных трендах, понесли рекордные убытки из-за политики Трампа — WSJ

Хедж-фонды, работающие на рыночных трендах, — крупный сегмент индустрии, использующий компьютерные алгоритмы для торговли, — понесли огромные убытки в первом полугодии 2025 года. Они потеряли в среднем 9,6%, что является худшим показателем за десятилетие. Причиной стали хаотичные и непредсказуемые рынки, колеблющиеся под влиянием торговой политики президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет WSJ.

Хедж-фонды, работающие на рыночных трендах, — крупный сегмент индустрии, использующий компьютерные алгоритмы для торговли, — понесли огромные убытки в первом полугодии 2025 года.

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Худший год за десятилетие

Результаты тренд-следящих фондов резко контрастируют с общим рынком. В то время как они потеряли 9,6%, хедж-фонды в целом заработали 4%, а американский индекс S&P 500 принес инвесторам 6,2%. Для этой стратегии 2025 год может стать худшим как минимум с 1998 года.

От кризиса пострадали крупнейшие игроки. Флагманский фонд AHL Alpha от пионера индустрии Man Group упал на 7,8%. Фонд BlueTrend от Systematica Investments потерял 16,7%, а фонд от Aspect Capital — 14,5%.

Почему стратегия не работает

Аналитики объясняют, что алгоритмы этих фондов рассчитаны на выявление и следование за устойчивыми, долговременными трендами — то ли затяжными ралли, то ли глубокими распродажами.

Однако нынешний рынок является «нерешительным». Он характеризуется короткими, резкими колебаниями, часто спровоцированными неожиданными заявлениями Трампа в соцсетях или новостями о пошлинах. Алгоритмы не успевают адаптироваться к таким быстрым разворотам.

Что такое тренд-следящие фонды и как они работают

Тренд-слежение — это количественная инвестиционная стратегия, основанная на идее, что финансовые рынки движутся в трендах (устойчивых направлениях движения цены), и эти тренды, как правило, длятся определенное время. Это систематическое применение биржевого правила «тренд — твой друг».

Такие фонды, также известные как CTA (Commodity Trading Advisers), используют сложные компьютерные алгоритмы для анализа рыночных данных. Модели ищут сигналы зарождения нового тренда, используя такие индикаторы, как скользящие средние и импульс (моментум).

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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