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4 августа 2025, 17:00 Читати українською

Как инвестировать и не потерять на налогах: воркшоп от Академии Минфин

Как облагается налогом доход от недвижимости, ценных бумаг, депозитов, криптовалюты? Когда и куда нужно платить налоги, чтобы избежать штрафов? Разберемся на практическом воркшопе от Академии Минфин уже 14 августа.

Как облагается налогом доход от недвижимости, ценных бумаг, депозитов, криптовалюты?

Любой доход от инвестиций подлежит налогообложению. Поэтому, покупая активы, нужно досконально изучить налоговое законодательство.

В некоторых случаях налоговым агентом выступает компания или платформа, через которую осуществляется инвестиция. Но чаще всего инвестору приходится самостоятельно разбираться с налогообложением.

Как правильно рассчитать сумму налога и оплатить ее в бюджет? Когда и как декларировать доход? Можно ли законно сократить налоговую нагрузку?

>Эти и другие вопросы мы подробно разберем на практическом воркшопе от Академии Минфин «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах».

ДАТА: 14 августа

ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 минут на вопросы

Кому будет полезен воркшоп

Воркшоп будет полезен тем, кто инвестирует в Украине или за рубежом и хочет получить актуальную информацию и четко понять:

  • какие налоговые ставки действуют для доходов с разных инвестиционных инструментов;

  • как правильно посчитать и уплатить налоги;

  • как избежать типичных ошибок в декларации и проблем с налоговой.

Если вы инвестируете в ценные бумаги, облигации, недвижимость или другие активы — этот воркшоп поможет разобраться в налоговых нюансах и научиться управлять этим процессом самостоятельно.

О спикере

Воркшоп проведет Александра Никитина — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.

У спикера — 24 года опыта в юридической сфере. Она специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.

Как принять участие?

Для участия купите билет на сайте Академии Минфин.

Количество участников ограничено. Успейте забронировать место по EARLY BIRDS цене — 1500 гривен.

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Основные темы воркшопа

Спикер расскажет о ключевых изменениях в налоговых правилах для инвесторов в 2025 году и важных нововведениях, которые вступят в силу в 2026-м.

Простым языком, без сложных терминов, обсудим:

  • Кто обязан платить налоги, когда и каким способом

  • Какие доходы нужно декларировать, как определить налоговую базу и рассчитать сумму налога

  • Особенности налогообложения доходов от акций, облигаций, ETF, REIT, депозитов, криптовалюты, недвижимости, земли

  • Как облагаются подарки, наследство, раздел имущества супругов, в зависимости от налогового статуса получателя

  • Можно ли законно платить меньше? Роль налоговых агентов

  • Оптимальные стратегии для долгосрочного инвестора

  • Как подать декларацию и избежать распространенных ошибок: практические советы

В конце воркшопа предусмотрен блок Q&A, где вы сможете задать свои вопросы спикеру.

Источник: Минфин
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