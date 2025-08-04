Как облагается налогом доход от недвижимости, ценных бумаг, депозитов, криптовалюты? Когда и куда нужно платить налоги, чтобы избежать штрафов? Разберемся на практическом воркшопе от Академии Минфин уже 14 августа.
Как инвестировать и не потерять на налогах: воркшоп от Академии Минфин
Любой доход от инвестиций подлежит налогообложению. Поэтому, покупая активы, нужно досконально изучить налоговое законодательство.
В некоторых случаях налоговым агентом выступает компания или платформа, через которую осуществляется инвестиция. Но чаще всего инвестору приходится самостоятельно разбираться с налогообложением.
Как правильно рассчитать сумму налога и оплатить ее в бюджет? Когда и как декларировать доход? Можно ли законно сократить налоговую нагрузку?
>Эти и другие вопросы мы подробно разберем на практическом воркшопе от Академии Минфин «Налоги в инвестициях 2025: как инвестировать и не потерять на налогах».
ДАТА: 14 августа
ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 минут на вопросы
Кому будет полезен воркшоп
Воркшоп будет полезен тем, кто инвестирует в Украине или за рубежом и хочет получить актуальную информацию и четко понять:
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какие налоговые ставки действуют для доходов с разных инвестиционных инструментов;
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как правильно посчитать и уплатить налоги;
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как избежать типичных ошибок в декларации и проблем с налоговой.
Если вы инвестируете в ценные бумаги, облигации, недвижимость или другие активы — этот воркшоп поможет разобраться в налоговых нюансах и научиться управлять этим процессом самостоятельно.
О спикере
Воркшоп проведет Александра Никитина — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.
У спикера — 24 года опыта в юридической сфере. Она специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.
Как принять участие?
Для участия купите билет на сайте Академии Минфин.
Количество участников ограничено. Успейте забронировать место по EARLY BIRDS цене — 1500 гривен.
Основные темы воркшопа
Спикер расскажет о ключевых изменениях в налоговых правилах для инвесторов в 2025 году и важных нововведениях, которые вступят в силу в 2026-м.
Простым языком, без сложных терминов, обсудим:
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Кто обязан платить налоги, когда и каким способом
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Какие доходы нужно декларировать, как определить налоговую базу и рассчитать сумму налога
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Особенности налогообложения доходов от акций, облигаций, ETF, REIT, депозитов, криптовалюты, недвижимости, земли
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Как облагаются подарки, наследство, раздел имущества супругов, в зависимости от налогового статуса получателя
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Можно ли законно платить меньше? Роль налоговых агентов
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Оптимальные стратегии для долгосрочного инвестора
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Как подать декларацию и избежать распространенных ошибок: практические советы
В конце воркшопа предусмотрен блок Q&A, где вы сможете задать свои вопросы спикеру.
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