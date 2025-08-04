Tesla одобрила новое вознаграждение Маска на $29 млрд

Американская Tesla одобрила предоставление главе компании Илону Маску вознаграждения в размере 96 млн акций, говорится в сообщении автопроизводителя на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

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Что известно

Пакет оценивается примерно в $29 млрд. Маск получит его, если проработает ближайшие два года в качестве CEO компании или исполнительного должностного лица, отвечающего за разработку ее продукции или операции.

Миллиардер заявлял, что уйдет из Tesla, если не получит больше контроля над автопроизводителем.

По его словам, без 25% акций он не сможет противостоять активистам и обеспечить ответственное внедрение искусственного интеллекта. Пока он владеет 13%, и это крупнейший пакет среди всех акционеров.

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В 2024 году суд Делавэра аннулировал вознаграждение Маска на рекордные $56 млрд, одобренное советом директоров Tesla в 2018 году. Топ-менеджер оспаривает это решение.

Рекордный пакет состоял из опционов на 303 млн акций Tesla и был привязан к результатам компании. Если миллиардер получил бы эти акции, его доля в автопроизводителе выросла бы до более чем 20%.

Если апелляция Маска завершится успехом и он получит возможность воспользоваться утвержденными в 2018 году опционами, новое вознаграждение станет недействительным.

Акции Tesla дорожают на 2% в ходе предварительных торгов в понедельник.

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