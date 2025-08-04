Государство заработало более 1 млрд грн от субаренды сельхозземель

Аграрии, взявшие в субаренду государственные сельскохозяйственные земли через онлайн-аукционы в системе «Прозорро.Продажи», уплатили в бюджет 1 млрд 8 млн грн по НДС. Такие результаты за 10 месяцев показал пилотный проект « Земельный банк », позволяющий передавать государственные участки через открытые торги. Об этом сообщает пресс-служба «Земельного банка».

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По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, высокий спрос на землю (в среднем 5 участников на каждый лот), рост стартовых цен в 4,4 раза и более миллиарда гривен доходов свидетельствуют об эффективности подхода.

В общей сложности на аукционы выставили 66,4 тыс. га угодий, из которых 51,7 тыс. га уже передали фермерам. Было заключено 720 сделок, более 86% участников — представители малого и среднего бизнеса, уже собирающие урожай.

«1 миллиард гривен уплаченных средств за 10 месяцев работы — этот результат превысил наши начальные ожидания. Сейчас более 160 аграрных предприятий, 86,8% из которых — малый и средний агробизнес, законно обрабатывают государственные земли», — отметил генеральный директор «Земельного банка» Ярослав Ярославский.

Больше средств за пользование землей по НДС уплатили аграрии Кировоградской (235,4 млн грн), Харьковской (214,3 млн грн) и Полтавской (105,7 млн грн) областей.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом стал «бриллиант Земельного банка» площадью 3969 га в Кировоградской области: за него агрокомпания заплатила 78,6 млн грн, что в пять раз выше стартовой цены.