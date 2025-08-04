Налоговая, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией

Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией, чтобы более эффективно выявлять экономические правонарушения. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

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Что известно

Карнаух напомнила, что системы ГНС пока не располагают полной информацией по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности.

Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки за пределами формальных отчетов. В частности, от БЭБ — по трансграничным схемам минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга — по операциям между резидентами Украины и контрагентами — нерезидентами", — отметила и.о. о. председатели ГНС.

Также обсуждался вопрос «дропов».

"В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, по выявлению и прекращению схем, связанных с использованием «дропов», — подчеркнула руководитель Налоговой.

Она констатировала, что через электронные платежные средства (P2P платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Такие операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления в бюджет.

Также руководители ведомств обсудили вопросы реализации мер к подсанкционным субъектам, а также по использованию информации CRS, полученной ГНС.