Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей (PlayCity) оштрафовало восемь лицензированных казино на общую сумму 3,2 миллиона гривен после проведения проверок. Об этом сообщило Минцифры.
PlayCity оштрафовало восемь казино на 3,2 миллиона гривен
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Подробности
Каждое заведение должно уплатить 400 000 гривен за несвоевременную подачу отчетности, что является нарушением Закона «О государственном регулировании азартных игр».
Регулятор отмечает, что отчетность является обязательным условием ведения легального бизнеса. Каждый оператор должен своевременно подавать информацию о:
- соответствие лицензионным условиям;
- финансовое состояние и движение денежных средств;
- меры по предотвращению и борьбе с игровой зависимостью;
- другие ключевые показатели, определенные законом.
Штрафы были применены в следующих казино:
- Golden Bonus
- WinBoss
- WinBoss «Игровые автоматы»
- F1RST
- Royal Club
- WIN
- 4444
- Party Casino
Источник: Минфин
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