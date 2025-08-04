Правительство привлекло более 312 млрд грн от продажи ОВГЗ с начала года

За первые семь месяцев 2025 года Правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 312 миллиардов гривен в эквиваленте. Общая сумма заимствований на внутреннем рынке за время полномасштабного вторжения приблизилась к 1,77 трлн гривен. Об этом свидетельствуют данные Депозитария Национального банка Украины, пишет НБУ 4 августа.

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Результаты за январь — июль

В течение семи месяцев 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ 249,7 млрд грн, $863,8 млн и €562,7 млн. В то же время на погашение по внутренним долгам за этот период было направлено 209,8 млрд грн, $1,35 млрд и €665,7 млн. Данные свидетельствуют, что выплаты по валютным облигациям превышали новые привлечения в долларах и евро.

Максимальная доходность гривневых ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в июле, составляла 17,80% годовых, в долларах США — 4,25%, в евро — 3,25%.

Кто покупает военные облигации

Крупнейшими владельцами военных ОВГЗ остаются банки — первичные дилеры. Вторым по объему является портфель в собственности граждан и бизнеса Украины, который по состоянию на 1 августа составил 187 млрд грн в эквиваленте. За последний год он вырос более чем в 1,4 раза.

В то же время в июле наблюдалось уменьшение портфеля долларовых военных облигаций в собственности населения и бизнеса, что может быть связано с большими погашениями этих бумаг Министерством финансов.