Швейцарские акции упали из-за пошлин Трампа и давления на фармотрасль

Швейцарский фондовый рынок в понедельник открылся падением, поскольку инвесторы отреагировали на введение США карательной 39%-й пошлины на экспорт и на усиление давления на фармацевтические компании с требованием снизить цены. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция рынков

Ключевой швейцарский индекс SMI (Swiss Market Index) в начале торгов в понедельник упал на 1,9%, хотя впоследствии несколько отыграл падение. Акции фармацевтических гигантов Novartis и Roche, составляющие почти 30% индекса, снизились на 0,7% и 1,4% соответственно. Также упали котировки банка UBS (-1,8%) и владельца Cartier, компании Richemont (-0,7%).

Швейцарский франк продолжил падение второй день подряд, ослабнув на 0,3% к евро после падения на 0,5% в пятницу.

Двойной удар: пошлины и цены на лекарства

Падение является реакцией на действия администрации Трампа. Во-первых, инвесторы обеспокоены введением 39%-й пошлины на швейцарские товары, что является одной из самых высоких ставок в мире. Во-вторых, президент США направил письма 17 крупнейшим мировым фармкомпаниям, включая швейцарские Roche и Novartis, с требованием немедленно снизить цены на лекарства в США.

Хотя сейчас лекарства освобождены от новых пошлин, швейцарские чиновники и представители отрасли опасаются, что они могут попасть под отдельные тарифы в будущем.

Комментарии аналитиков

Эксперты отмечают, что, несмотря на начальный шок, падение может быть временным.

«Недавняя история показала, что внешние шоки, какими бы сильными они ни были, редко наносят длительный вред швейцарской экономике», — отметил Джон Плассард, руководитель инвестиционной стратегии Cite Gestion.

В то же время Артур Юрус из Oddo BHF отметил, что главной проблемой является отсутствие ясности относительно того, как пошлины будут применяться в будущем, особенно к фармацевтической продукции.