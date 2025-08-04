Члены правления НБУ единогласно поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5%

Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины единодушно поддержали решение оставить учетную ставку на уровне 15,5% в июле. В то же время во время дискуссии высказывались разные взгляды на будущую траекторию ставок на фоне ухудшения инфляционного прогноза и роста рисков. Об этом в понедельник, 4 августа, говорится в итогах дискуссии членов КМП, предшествовавшей принятию решения.

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Аргументы в пользу сохранения ставки

Участники дискуссии согласились, что несмотря на ожидаемое снижение годовой инфляции в июне, ее траектория остается выше предыдущего прогноза. Это обусловлено как неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на цены на продукты, так и более существенными последствиями войны. В связи с этим НБУ ухудшил прогноз инфляции и отсрочил достижение цели в 5% на 2027 год.

В таких условиях, по мнению членов КМП, необходимо дольше удерживать жесткие монетарные условия, чтобы сохранить контроль над инфляционными ожиданиями. В то же время текущий уровень ставки в 15,5% был признан достаточным, поскольку он уже обеспечил рост привлекательности гривневых сбережений, стабильность на валютном рынке и постепенное ослабление фундаментального ценового давления (базовой инфляции).

Мнения относительно будущего: от «голубей» до «ястребов»

Несмотря на единодушие в текущем решении, взгляды членов КМП на будущее разделились:

Умеренные: Несколько участников дискуссии отметили, что повышать ставку сейчас было бы преждевременно, поскольку есть вероятность, что в среднесрочной перспективе инфляция будет ниже прогноза, в частности, благодаря лучшему урожаю поздних культур.

«Ястребы»: Двое других членов КМП, наоборот, считают, что проинфляционные риски преобладают. Они указали на риск недостаточного внешнего финансирования, дальнейшее укрепление евро к доллару и возможный рост потребностей в импорте энергоресурсов. Один из них резюмировал, что думать о смягчении политики рано, а НБУ должен коммуницировать о готовности к решительной реакции на новые вызовы.

Большинство членов КМП ожидают, что цикл смягчения монетарной политики может возобновиться до конца года, однако снижение ставки будет более медленным, чем считалось ранее. Подавляющее большинство прогнозирует ставку на конец 2025 года на уровне 14,5%, а на конец 2026-го — около 12,5%.