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4 августа 2025, 14:17 Читати українською

Рынок акций Южной Кореи восстановился на фоне надежд на пересмотр налоговой реформы

Фондовый рынок Южной Кореи в понедельник продемонстрировал рост на фоне ожиданий, что правительство может пересмотреть противоречивое налоговое предложение, которое на прошлой неделе вызвало резкую распродажу. Ключевой индекс Kospi закрылся ростом на 0,9%. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщает Bloomberg.

Фондовый рынок Южной Кореи в понедельник продемонстрировал рост на фоне ожиданий, что правительство может пересмотреть противоречивое налоговое предложение, которое на прошлой неделе вызвало резкую распродажу.

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Противоречивое налоговое предложение

На прошлой неделе правительство нового президента Ли Чжэ Мёна предложило ряд налоговых изменений для финансирования бюджетных расходов. В частности, речь шла о снижении порога для налогообложения прибыли от операций с акциями с 5 млрд вон до 1 млрд вон ($722 000), а также о повышении корпоративного налога и налога на биржевые транзакции.

Эта инициатива была воспринята как противоречащая предвыборным обещаниям президента бороться с так называемым «корейским дисконтом» и повышать привлекательность фондового рынка.

Реакция инвесторов и политиков

В ответ на новость, в пятницу индекс Kospi упал на 3,9%, что стало самым большим дневным падением с апреля. Против налоговой реформы резко выступили розничные инвесторы: онлайн-петиция с призывом пересмотреть ее быстро собрала более 125 000 подписей (при необходимых 50 000 для рассмотрения в парламенте).

На фоне такого давления правящая партия намекнула на возможный пересмотр законопроекта, а офис президента заявил о необходимости изучить причины падения рынка.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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