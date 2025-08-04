В Турции инфляция в июле замедлилась до 33,5%

В Турции в июле потребительские цены выросли на 33,5% в годовом выражении, сообщил статистический институт Turkstat.

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Замедление инфляции

Темпы роста замедлились по итогам четырнадцатого месяца подряд и стали минимальными с ноября 2021 года. В июне инфляция составляла 35,05%.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное ослабление инфляции в прошлом месяце — до 34,05%, по данным Trading Economics.

Как изменились цены

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 28% (в июне — на 30,2%), коммунальные услуги — на 62% (на 65,5%), одежда и обувь — на 10,7% (на 14,5%).

Цены в гостиницах, кафе и ресторанах увеличились на 34,2% (на 35,6%). Стоимость транспортных услуг повысилась на 26,6% (на 27,7%), медицинских — на 37,5% (на 38,7%).

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в июле составила 34,7% в годовом выражении, что является самым низким показателем с декабря 2021 года, по сравнению с 35,6% в первый месяц лета.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце увеличились на 2,1% относительно июня. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 2,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в июле повысились на 24,2% в годовом выражении и на 1,7% в помесячном, сообщил Turkstat. В июне рост составлял соответственно 24,5% и 2,5%.