Экономические настроения украинцев ухудшились: ждут падения гривны и роста безработицы

В июне 2025 года экономические ожидания украинцев ухудшились. В частности, граждане опасаются роста безработицы и повышения курса доллара. Об этом идет речь в исследовании компании Info Sapiens.

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По данным исследования, индекс потребительских настроений составил 75,7 п., что на 3,6 п. ниже показателя мая.

Индекс текущего положения снизился на 3,1 п. до 57,2 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился на 3,9 п. до 88,1 пункта.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 7,5 п. и составляет 128,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,1 п. и составляет 182 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 146,1 п.

«В июне 2025 года наблюдаем определенное ухудшение в потребительских настроениях украинцев. Незначительное ухудшение происходит по всем показателям: население несколько более негативно оценивает как текущее положение, так и имеет более негативные экономические ожидания. Кроме этого, население Украины несколько больше опасается роста уровня безработицы и девальвации валюты», — отметили в компании.