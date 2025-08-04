ОАЭ ограничивают деятельность с россией: банки чистят клиентскую базу

В июле этого года финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за деятельностью российских компаний. Около 30% предприятий из россии получили сообщение об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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Какая причина

Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из «черного списка» FATF или лицами/структурами, находящимися под международными санкциями и т. д.

Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года — после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, способствовавших обходу санкций против россии.

Ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с россией.

Финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за россии повторно попасть в «серый список» FATF, поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим.