Курс валют: евро в банках подскочил на 64 копейки

В понедельник, 4 августа, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 20 копеек в покупке и 64 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро прибавило 20 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 47,80 грн, а продают за 48,69 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,67, евро — 48,20−48,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,80−41,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,38−48,40 грн/евро.

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