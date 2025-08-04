В понедельник, 4 августа, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 20 копеек в покупке и 64 копейки в продаже.
Курс валют: евро в банках подскочил на 64 копейки
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро прибавило 20 копеек в покупке и 3 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 47,80 грн, а продают за 48,69 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,67, евро — 48,20−48,45 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,80−41,83 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,38−48,40 грн/евро.
Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Комментарии