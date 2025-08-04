UBS выплатит долги Credit Suisse на $300 млн, которые существуют с 2008 года

Швейцарский банковский гигант UBS согласился выплатить $300 миллионов Министерству юстиции США, чтобы закрыть давние обязательства, которые он унаследовал после поглощения своего бывшего конкурента Credit Suisse. Эти обязательства связаны с продажей ипотечных ценных бумаг накануне мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет WSJ.

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Наследие финансового кризиса 2008 года

Нынешняя выплата является частью урегулирования значительно большей сделки 2017 года, по которой Credit Suisse обязался выплатить в общей сложности $5,3 миллиарда. Из этой суммы $2,5 млрд составил штраф, а $2,8 млрд — компенсация пострадавшим потребителям. Новое соглашение на $300 млн закрывает все невыполненные обязательства по потребительской части.

Многие другие мировые банки также выплатили миллиарды долларов для урегулирования аналогичных обвинений в том, что они вводили в заблуждение инвесторов, продавая им токсичные ценные бумаги, что и вызвало жилищный пузырь в США.

Процесс интеграции Credit Suisse

Этот шаг является частью стратегии UBS по постепенному решению юридических проблем, унаследованных после поглощения Credit Suisse, которое произошло более двух лет назад.

Это уже второе крупное урегулирование в этом году. В мае UBS выплатил $511 млн для закрытия многолетнего налогового расследования США в отношении Credit Suisse.

Финансовые последствия для UBS

Несмотря на выплату $300 миллионов, UBS ожидает, что по итогам третьего квартала эта сделка принесет банку прибыль путем высвобождения резервов. При поглощении Credit Suisse банк UBS зарезервировал определенную, большую сумму на покрытие этих потенциальных обязательств. Поскольку финальная сумма выплаты оказалась меньше зарезервированной, разница будет отражена в финансовой отчетности как прибыль.