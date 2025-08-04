В 2024 году производство дронов в Украине достигло 1,7 млн единиц — StateWatch

В 2024 году производство дронов в Украине составило 1,7 млн единиц. Согласно сводным данным оборонных ведомств и украинских предприятий, это более 1,4 тыс. раз больше по сравнению с показателями 2022 года (1,2 тыс. единиц). Об этом сообщает аналитический центр StateWatch со ссылкой на Отчет Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (в настоящее время ликвидирован).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Также средств РЭБ и РЭР в прошлом году изготовили в количестве 34,7 тыс. против 53 единиц в 2022 году. В то же время эти данные не учитывают технику, которую произвели в Украине по заказу благотворительных организаций, воинских частей, городских советов и т. д.

Предполагается, что в 2025 году украинский оборонный сектор имеет возможности для изготовления более 8 млн единиц БПЛА и 385,8 тыс. средств РЭБ и РЭР.

В отчете говорится о значительном росте объемов производства кодифицированных, допущенных к эксплуатации и принятых на вооружение изделий БПЛА, РЭБ и РЭР в Украине.

В частности, в 2022 году беспилотники изготовили в количестве 1,2 тыс. единиц такой номенклатуры: разведывательные коптеры I класса (мини, малые и среднего радиуса действия), самолеты-камикадзе глубинного поражения, ударные коптеры-камикадзе/FPV.

Уже в следующем году производство выросло до 415,03 тыс. единиц, а модельный ряд пополнился ударными самолетами-камикадзе с дальностью до 40 км и самолетами многократного использования с радиусом более 500 км. В течение 2024 года производство выросло в три раза по объемам — до 1,7 млн, в то же время в текущем году потенциально могут произвести до 8 млн беспилотников.

Из производителей наземных роботизированных комплексов (НРК), в 2022 году на рынке функционировали 5 предприятий, среди которых только 3 имели готовые прототипы изделий. В частности, был представлен только один тип НРК — логистический, которого в течение года изготовили всего 2 единицы.

В 2023 году из числа производителей работало уже 10+ компаний, а количество устройств достигло 200 единиц. В то же время расширились типы НРК: добавлен боевой, минер/камикадзе и дистанционно управляемый боевой модуль. В 2024 году количество предприятий уже насчитывало 30, что совокупно произвели 3 тыс. НРК.

На сегодняшний день насчитывается более 120 различных изделий от 70 производителей, в том числе более 80 моделей сертифицированы и допущены к закупке государственными заказчиками.

Финансирование осуществлялось из государственного бюджета, средств United24 и других источников.