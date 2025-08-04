Налоговая скидка: украинцами задекларировано до возвращения из бюджета почти 470 млн гривен

В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

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Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату, составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%.

Чаще украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:

оплата обучения

страхование и пенсионные взносы

уплата процентов по ипотеке

Топ-регионы по количеству деклараций на налоговую скидку:

Львовщина — почти 10 тыс.

Киев — 6 тыс.,

Киевщина — 5,2 тыс.,

Днепропетровщина — 4,4 тыс.,

Тернопольщина — 4,3 тысячи.

«Такой инструмент — это о доверии и партнерстве между государством и налогоплательщиками. Это пример того, что налоги работают на человека», — добавила Леся Карнаух.

Напомним

Для получения налоговой скидки налогоплательщик представляет декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете.

К декларации прилагаются подтверждающие документы:

копии квитанции, чеков, платежных поручений,

копии договоров о предоставлении услуг,

документы о степени родства,

паспорт и т. д.

Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;

б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в) через электронный кабинет плательщика.