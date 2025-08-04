В первом полугодии 2025 года более 74 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку. В прошлом году их количество было меньше на 1,5 тысячи. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.
Налоговая скидка: украинцами задекларировано до возвращения из бюджета почти 470 млн гривен
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Общая сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная к возврату, составляет почти 470 млн грн. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла на 25%.
Чаще украинцы подают декларации для получения налоговой скидки по следующим расходам:
- оплата обучения
- страхование и пенсионные взносы
- уплата процентов по ипотеке
Топ-регионы по количеству деклараций на налоговую скидку:
- Львовщина — почти 10 тыс.
- Киев — 6 тыс.,
- Киевщина — 5,2 тыс.,
- Днепропетровщина — 4,4 тыс.,
- Тернопольщина — 4,3 тысячи.
«Такой инструмент — это о доверии и партнерстве между государством и налогоплательщиками. Это пример того, что налоги работают на человека», — добавила Леся Карнаух.
Напомним
Для получения налоговой скидки налогоплательщик представляет декларацию об имущественном состоянии и доходах в контролирующий орган, в котором состоит на учете.
К декларации прилагаются подтверждающие документы:
- копии квитанции, чеков, платежных поручений,
- копии договоров о предоставлении услуг,
- документы о степени родства,
- паспорт
и т. д.
Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:
а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета;
б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;
в) через электронный кабинет плательщика.
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