За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1057140 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 августа: 1010 российских оккупантов, 1 ракета и 77 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1057140 (+1010) человек
- танков — 11069 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23079 (+8) ед
- артиллерийских систем — 31053 (+28) ед
- РСЗО — 1452 (+0) ед
- средства ПВО — 1203 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49451 (+77)
- крылатые ракеты — 3553 (+1)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 57244 (+85)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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