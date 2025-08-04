Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

ОПЕК+ снова значительно увеличат добычу нефти, стремясь увеличить свою долю на рынке. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что страны провели онлайн-встречу на фоне усиления давления США на Индию с требованием приостановить закупку российской нефти. В заявлении по результатам встречи ОПЕК+ назвала основными причинами своего решения благоприятные экономические условия и низкие запасы нефти.

Этот шаг завершил процесс отказа в сокращении добычи нефти со стороны ОПЕК+. Группа, добывающая около половины мирового объема нефти, несколько лет сокращала добычу, чтобы поддержать цены на нефть, однако в этом году изменила курс.

Так, в апреле восемь стран начали наращивать добычу, сначала увеличив ее на 138 тысяч баррелей в сутки. После чего последовало еще большее увеличение — на 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле.