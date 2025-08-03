Meta продает активы дата-центров на $2 миллиарда для финансирования ИИ-инфраструктуры

Компания Meta Platforms ищет внешних партнеров для совместного финансирования строительства гигантских дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта. В рамках этой стратегии компания уже переклассифицировала активы, связанные с дата-центрами, на сумму $2,04 миллиарда как «удерживаемые для продажи». Об этом пишет Reuters.

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Новая стратегия финансирования

Этот шаг отражает более широкую тенденцию среди технологических гигантов, которые сталкиваются с бешеным ростом расходов на строительство и питание дата-центров для поддержки генеративного ИИ и ищут новые модели для распределения этих расходов.

«Мы изучаем пути работы с финансовыми партнерами для совместного развития дата-центров», — заявила финансовый директор Meta Сьюзан Ли во время отчета перед инвесторами.

По ее словам, хотя компания все еще планирует финансировать большинство капитальных затрат самостоятельно, привлечение партнеров к некоторым проектам может обеспечить «значительное внешнее финансирование» и предоставить больше гибкости.

Детали сделки

В своем квартальном отчете Meta сообщила, что в июне был одобрен план по продаже определенных активов, связанных с дата-центрами. В результате земля и объекты незавершенного строительства на сумму $2,04 млрд были переклассифицированы как «удерживаемые для продажи». Ожидается, что эти активы будут переданы третьей стороне в течение следующих 12 месяцев для совместного строительства.

Этот шаг является частью амбициозных планов CEO Марка Цукерберга инвестировать сотни миллиардов долларов в создание «суперкластеров» дата-центров для развития суперинтеллекта. Недавно компания повысила свой прогноз капитальных затрат на год до $66−72 миллиардов.