Ощадбанк начал конкурс на нового главу правления, привлекая международных рекрутеров

Наблюдательный совет государственного Ощадбанка объявил о начале конкурсного отбора на должность председателя правления. Такое решение принято в связи с приближением завершения контракта действующего руководителя и в соответствии с требованиями закона «О банках и банковской деятельности». Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Будущий председатель правления возглавит реализацию новой стратегии банка на 2024−2028 годы. Она предусматривает цифровую модернизацию, повышение эффективности, внедрение современных бизнес-моделей и лучших стандартов корпоративного управления.

Для обеспечения прозрачного и профессионального процесса отбора наблюдательный совет привлек одну из ведущих международных компаний в сфере управленческого консалтинга — Korn Ferry. Эта компания будет сопровождать поиск, оценку и отбор кандидатов как в Украине, так и за ее пределами.

Предпочтение будет отдаваться лидерам с глубоким управленческим опытом в банковской сфере, стратегическим мышлением, высокими этическими стандартами и способностью внедрять масштабные трансформации в сложных условиях.

Председателем наблюдательного совета банка является Владимир Лавренчук.

Сергей Наумов занимает должность председателя правления Ощадбанка с ноября 2020 года. До этого он шесть лет работал в Пиреус Банке.

Срок полномочий председателя правления составляет пять лет с возможностью повторного назначения по итогам конкурсного отбора.