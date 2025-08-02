Высокая ставка НБУ стимулировала спрос на гривневые активы, не повредив кредитованию — НБУ

Сохранение учетной ставки Национального банка на уровне 15,5% во втором квартале 2025 года поддержало высокую доходность гривневых инструментов и стимулировало спрос на них со стороны населения. В то же время это не помешало активному росту кредитования бизнеса и граждан. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

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Рост депозитов и спроса на ОВГЗ

Согласно отчету, высокая доходность гривневых инструментов способствовала росту сбережений. Объем гривневых депозитов физических лиц на срок более трех месяцев во втором квартале вырос на 6,6% (на 17,4 млрд грн). Также НБУ отмечает, что внедрение трехмесячных депозитных сертификатов активизировало конкуренцию банков за вкладчиков.

Еще более привлекательным инструментом для сбережений стали облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Благодаря отсутствию налогообложения реальная доходность ОВГЗ остается выше, чем по депозитам», — комментирует НБУ.

Это, вместе с ростом финансовой осведомленности населения, привело к тому, что портфель гривневых ОВГЗ в собственности физлиц за квартал вырос на 15% (на 6,7 млрд грн).

Кредитование продолжает расти

Несмотря на удержание высокой учетной ставки, кредитование экономики не замедлилось. Ставки по новым кредитам для бизнеса выросли незначительно и остаются на доковидном уровне. Как следствие, объем гривневых кредитов для компаний за квартал вырос на 4,9%, а годовые темпы роста достигали около 30%.

Кредитование населения также демонстрирует стабильный рост — на 7,0% за квартал, хотя происходит это преимущественно за счет потребительских займов.

Напомним, 24 июля НБУ в четвертый раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, объясняя это необходимостью сдерживать инфляцию и поддерживать устойчивость валютного рынка.