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2 августа 2025, 13:57 Читати українською

Настроение бизнеса ухудшается второй месяц подряд: НБУ назвал причины

Деловые ожидания украинского бизнеса в июле 2025 года снова ухудшились и пересекли нейтральную отметку, опустившись в зону пессимизма. Основными причинами стали усиление российских обстрелов критической инфраструктуры, рост производственных затрат и дефицит квалифицированных кадров. Об этом сообщает НБУ со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Деловые ожидания украинского бизнеса в июле 2025 года снова ухудшились и пересекли нейтральную отметку, опустившись в зону пессимизма.

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Динамика индекса и основные факторы

В июле общий индекс снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в июне. Таким образом, настроения бизнеса ухудшаются второй месяц подряд после пика в 50,8 пункта в мае.

Негативно на ожидания предприятий повлияли:

  • Существенные потери из-за усиления обстрелов.
  • Рост расходов на сырье, оплату труда и топливо.
  • Дефицит квалифицированных кадров и инфляционные процессы.

Положительными факторами, сдерживающими падение, оставались относительно стабильная ситуация в энергетике, оживленный потребительский спрос и сезонные факторы.

Оценки в разрезе секторов

Настроения в различных секторах экономики были неоднородными:

  • Торговля и строительство сохранили оптимизм. Их секторальные индексы остались выше нейтральной отметки 50 пунктов (51,2 и 50,6 соответственно) благодаря устойчивому внутреннему спросу.
  • Промышленность перешла к пессимистическим оценкам (индекс 48,6) из-за высоких рисков безопасности и подорожания производства.
  • Сфера услуг продемонстрировала худшие настроения (индекс 45,8).

Большинство опрошенных компаний ожидают дальнейшего роста закупочных цен и цен на собственную продукцию. Ситуация с занятостью остается сложной: бизнес во всех секторах прогнозирует сокращение общей численности работников.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
invaderzim8
invaderzim8
2 августа 2025, 14:43
#
«бізнес у всіх секторах прогнозує скорочення загальної чисельності працівників.» — всмысле, нам рассказывали что работы куча, а работать не кому.
+
+15
Abramon
Abramon
2 августа 2025, 14:47
#
Люто плюсую. Нехай вже ці автори статтей визначаться. Немає кому працювати чи немає де працювати, а там де є то за трьох і за їду.
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