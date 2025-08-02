Настроение бизнеса ухудшается второй месяц подряд: НБУ назвал причины

Деловые ожидания украинского бизнеса в июле 2025 года снова ухудшились и пересекли нейтральную отметку, опустившись в зону пессимизма. Основными причинами стали усиление российских обстрелов критической инфраструктуры, рост производственных затрат и дефицит квалифицированных кадров. Об этом сообщает НБУ со ссылкой на индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

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Динамика индекса и основные факторы

В июле общий индекс снизился до 48,3 пункта с 50 пунктов в июне. Таким образом, настроения бизнеса ухудшаются второй месяц подряд после пика в 50,8 пункта в мае.

Негативно на ожидания предприятий повлияли:

Существенные потери из-за усиления обстрелов.

Рост расходов на сырье, оплату труда и топливо.

Дефицит квалифицированных кадров и инфляционные процессы.

Положительными факторами, сдерживающими падение, оставались относительно стабильная ситуация в энергетике, оживленный потребительский спрос и сезонные факторы.

Оценки в разрезе секторов

Настроения в различных секторах экономики были неоднородными:

Торговля и строительство сохранили оптимизм. Их секторальные индексы остались выше нейтральной отметки 50 пунктов (51,2 и 50,6 соответственно) благодаря устойчивому внутреннему спросу.

Промышленность перешла к пессимистическим оценкам (индекс 48,6) из-за высоких рисков безопасности и подорожания производства.

Сфера услуг продемонстрировала худшие настроения (индекс 45,8).

Большинство опрошенных компаний ожидают дальнейшего роста закупочных цен и цен на собственную продукцию. Ситуация с занятостью остается сложной: бизнес во всех секторах прогнозирует сокращение общей численности работников.