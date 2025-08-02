Нацбанк сократил объемы продажи валюты на рынке

Национальный банк Украины уменьшил валютные интервенции на рынке. За эту неделю регулятор продал $639 млн, тогда как покупка валюты составила лишь $0,50 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ за 2 августа.

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Прошедшая неделя и год

Если сравнивать с предыдущей неделей, то продажа валюты в эквиваленте уменьшилась на $172 млн. В целом НБУ в этом году купил на рынке более $37 млн, а продал более $20 млрд.

Политика Нацбанка

Такая политика Нацбанка связана с ситуацией на валютном рынке. Уменьшение объемов интервенций свидетельствует о временном сбалансировании спроса и предложения на межбанковском рынке.

Иными словами, на этой неделе давление на гривну было меньше, поэтому Нацбанку не пришлось тратить столько же резервов для поддержки курса, как раньше.

Стоит напомнить, что главной целью валютных интервенций НБУ остается сглаживание чрезмерных курсовых колебаний и обеспечение финансовой стабильности. Регулятор продает валюту из своих международных резервов, чтобы покрыть структурный дефицит, вызванный войной. Поэтому объемы еженедельных продаж напрямую зависят от баланса на рынке: чем он стабильнее, тем меньше резервов тратит Нацбанк.

Украинская национальная валюта за месяц укрепилась на 7 копеек в паре с долларом США, тогда как в паре с евро аж на 1,25 копеек. Это официальный курс.

Динамика курса доллара к гривне за июль 2025 года / Источник: НБУ

Динамика курса евро к гривне за июль 2025 года / Источник: НБУ

На понедельник, 4 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,7644 грн . Это на 5 копеек больше, чем в пятницу (41,7132).

. Это на 5 копеек больше, чем в пятницу (41,7132). В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 47,6448, что на 10 копеек меньше, чем в пятницу (47,7491).

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