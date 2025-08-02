Нацбанк сократил объемы продажи валюты на рынке

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 августа 2025, 13:05 Читати українською

Нацбанк сократил объемы продажи валюты на рынке

Национальный банк Украины уменьшил валютные интервенции на рынке. За эту неделю регулятор продал $639 млн, тогда как покупка валюты составила лишь $0,50 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ за 2 августа.

Национальный банк Украины уменьшил валютные интервенции на рынке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прошедшая неделя и год

Если сравнивать с предыдущей неделей, то продажа валюты в эквиваленте уменьшилась на $172 млн. В целом НБУ в этом году купил на рынке более $37 млн, а продал более $20 млрд.

Политика Нацбанка

Такая политика Нацбанка связана с ситуацией на валютном рынке. Уменьшение объемов интервенций свидетельствует о временном сбалансировании спроса и предложения на межбанковском рынке.

Иными словами, на этой неделе давление на гривну было меньше, поэтому Нацбанку не пришлось тратить столько же резервов для поддержки курса, как раньше.

Стоит напомнить, что главной целью валютных интервенций НБУ остается сглаживание чрезмерных курсовых колебаний и обеспечение финансовой стабильности. Регулятор продает валюту из своих международных резервов, чтобы покрыть структурный дефицит, вызванный войной. Поэтому объемы еженедельных продаж напрямую зависят от баланса на рынке: чем он стабильнее, тем меньше резервов тратит Нацбанк.

Курс гривны

Украинская национальная валюта за месяц укрепилась на 7 копеек в паре с долларом США, тогда как в паре с евро аж на 1,25 копеек. Это официальный курс.

Динамика курса доллара к гривне за июль 2025 года / Источник: НБУ

Динамика курса евро к гривне за июль 2025 года / Источник: НБУ

  • На понедельник, 4 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,7644 грн. Это на 5 копеек больше, чем в пятницу (41,7132).
  • В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 47,6448, что на 10 копеек меньше, чем в пятницу (47,7491).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами