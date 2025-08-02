Акции Novo Nordisk обвалились на 30% за неделю: компания покинула десятку самых дорогих компаний Европы

Акции датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk пережили худшую неделю в своей истории, упав примерно на 30%. Этот обвал фактически уничтожил почти весь рост стоимости компании, достигнутый за четыре года после запуска ее препарата для похудения Wegovy, и выбил ее из десятки крупнейших компаний Европы. Об этом пишет Reuters.

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Двойной удар: снижение прогноза и давление со стороны Трампа

Обвал акций был вызван двумя мощными ударами. Во вторник компания снизила свой прогноз роста продаж на 2025 год, сославшись на усиление конкуренции со стороны непатентованных аналогов Wegovy. Это, вместе с назначением нового CEO, привело к падению акций на 23% за один день.

Второй удар поступил в четверг, когда президент США Дональд Трамп направил письма 17 крупным фармацевтическим компаниям, включая Novo Nordisk, с требованием снизить цены на лекарства в США. Это спровоцировало новую волну распродажи акций в пятницу.

Аналитики отмечают, что инвесторы паникуют из-за риска дальнейшего ухудшения финансовых показателей компании, хотя президент США и не имеет прямых полномочий диктовать цены.

Потеря лидерства и последствия

После запуска Wegovy в 2021 году Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы, а ее капитализация в середине 2024 года достигала $650 миллиардов. Сейчас она упала до $214,5 млрд. Из-за падения акций компания также выбыла из топ-10 участников общеевропейского индекса STOXX 600.

В самой компании заявили, что «продолжат работать над поиском решений, которые помогут людям получить доступ к необходимым лекарствам по доступным ценам».

Почему это важно

Катастрофическое падение акций Novo Nordisk является поучительной историей об огромных рисках фармацевтической индустрии, даже для компании, создавшей революционный продукт-блокбастер.

Эта ситуация демонстрирует, как «идеальный шторм» негативных факторов может мгновенно уничтожить триллионы долларов рыночной стоимости. В этом случае сошлись: