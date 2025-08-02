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2 августа 2025, 11:03 Читати українською

McDonald's удвоит инвестиции в ИИ до 2027 года, сделав Индию ключевым хабом

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует «удвоить» свои инвестиции в искусственный интеллект к 2027 году, рассматривая Индию как ключевой центр для разработки, управления данными и инженерии. Об этом заявил старший руководитель компании, передает Reuters.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует «удвоить» свои инвестиции в искусственный интеллект к 2027 году, рассматривая Индию как ключевой центр для разработки, управления данными и инженерии.

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Применение ИИ и планы по масштабированию

По словам руководителя отдела технологий Дурга Пракаша, McDonald's уже использует искусственный интеллект для проверки правильности заказов в 400 ресторанах, чтобы избежать ошибок перед выдачей их клиентам. К 2027 году эту технологию планируют развернуть в 40 000 заведениях по всему миру.

Кроме того, компания использует ИИ-инструменты для прогнозирования продаж, определения ценовой политики и анализа эффективности продуктов. Также в разработке находится персонализированное мобильное приложение, которое будет работать в разных странах.

«Мы все еще на ранних этапах, поэтому трудно назвать точную сумму инвестиций», — отметил Дешант Кайла, руководитель операционной деятельности McDonald's Global Business Services.

Индия как глобальный технологический хаб

Недавно McDonald's открыл глобальный офис в городе Хайдарабад, планируя сделать его крупнейшим за пределами США. Хотя компания будет наращивать там свою ИИ-команду, Кайла подчеркнул, что основные расходы будут направлены на технологии и инструменты, а не на значительное увеличение штата.

Ранее в этом году правительство индийского штата Телангана сообщало, что McDonald's запустит в Хайдарабаде глобальный центр компетенций, где будет работать 2000 человек. Компания также рассматривает возможность создания аналогичного офиса в Польше.

Почему это важно

Решение McDonald's демонстрирует глубокую цифровую трансформацию даже в такой, на первый взгляд, традиционной отрасли, как фаст-фуд.

Это свидетельствует о том, что будущее индустрии быстрого питания — это не только о еде, но и о технологиях и данных. Использование И И для оптимизации заказов, прогнозирования спроса и персонализации предложений становится главным полем для конкуренции. Компания, которая сможет эффективнее использовать данные, получит значительное преимущество, сможет сократить расходы и улучшить клиентский опыт.

Стратегический выбор в пользу Индии также является показательным. Это подтверждает глобальный тренд, по которому Индия превращается из «бэк-офиса» мира в его «мозговой центр» в сфере высоких технологий. Для McDonald's это способ получить доступ к первоклассным ИТ-талантам для разработки глобальных решений, которые затем будут внедряться в десятках тысяч ресторанов по всему миру.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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