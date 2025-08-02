OpenAI привлекла $8,3 млрд при оценке в $300 млрд — NYT

Компания OpenAI привлекла $8,3 миллиарда в новом раунде финансирования, что подняло ее оценку до $300 миллиардов. Компании удалось превысить первоначальную цель в $7,5 млрд и завершить сбор средств на несколько месяцев раньше запланированного срока. Об этом пишет The New York Times.

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Детали инвестиционного раунда

Этот раунд является частью амбициозного плана OpenAI привлечь $40 млрд финансирования в этом году, в рамках которого SoftBank ранее обязался предоставить $30 млрд.

Лидером текущего раунда стала инвестиционная группа Dragoneer, которая вложила $2,8 миллиарда, что является одной из крупнейших венчурных инвестиций в истории от одной фирмы. Спрос на участие в раунде превысил предложение в пять раз, из-за чего OpenAI ограничила доли некоторых ранних инвесторов, предоставив приоритет новым стратегическим партнерам.

К раунду присоединился ряд новых крупных инвесторов, в том числе гиганты частного капитала Blackstone и TPG, а также известные фонды, такие как T. Rowe Price, Fidelity, Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.

Бизнес-показатели и стратегическое партнерство

Привлечение Blackstone и TPG является особенно ценным для OpenAI, поскольку они могут способствовать внедрению ChatGPT среди своих многочисленных портфельных компаний в сферах здравоохранения, финансовых услуг и промышленности.

На фоне этого бизнес-показатели OpenAI демонстрируют стремительный рост. По данным издания, годовой регулярный доход компании вырос до $13 млрд (по сравнению с $10 млрд в июне), а к концу года прогнозируется превышение $20 млрд. Количество платных бизнес-пользователей ChatGPT выросло с 3 до 5 миллионов за последние несколько месяцев.

Почему это важно

Этот раунд финансирования является не просто очередным рекордом, а мощной демонстрацией силы и независимости OpenAI в напряженной гонке искусственного интеллекта. Привлечение $8,3 млрд с частного рынка на несколько месяцев раньше запланированного срока свидетельствует о бешеном спросе на акции компании и огромном доверии со стороны самых разных инвесторов — от венчурных до консервативных.

Это укрепляет позиции OpenAI в ее сложных переговорах с Microsoft. Имея доступ к огромному альтернативному капиталу, стартап получает больше рычагов влияния и может диктовать собственные условия относительно будущей структуры собственности и доступа к своим технологиям.

Привлечение таких гигантов, как Blackstone и TPG, является стратегической победой. Это не только деньги, но и доступ к их огромным портфелям компаний, что может значительно ускорить корпоративное внедрение ChatGPT и укрепить его рыночные позиции. Этот раунд финансирования является еще одним шагом на пути OpenAI к потенциальному IPO и закреплению статуса главной ИИ-компании мира.