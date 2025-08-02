Выплаты по программе «Национальный кэшбэк» второй месяц подряд остаются рекордными

В июне 2025 года украинцы получили около 490 млн грн кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Сумма ежемесячных выплат остается на рекордно высоком уровне второй месяц подряд, что свидетельствует о высокой популярности программы. Об этом сообщило Министерство экономики.

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Результаты программы в цифрах

Согласно сообщению, выплаты в июне получили более 3,5 млн участников программы, которые выполнили необходимые условия. Отметим, что в мае этого года было выплачено такую же сумму — 490 млн грн, что на 10% больше, чем в апреле.

Всего со старта программы в сентябре 2024 года украинцам было выплачено около 3,4 млрд грн кэшбека. В начале июня Кабинет Министров выделил из резервного фонда дополнительные 2,4 млрд грн для обеспечения дальнейших выплат.

Портрет участника и условия использования

По состоянию на конец июля 2025 года к программе присоединилось более 1800 украинских производителей, а кэшбек доступен для около 400 тыс. потребительских товаров.

Большинство пользователей программы (58,5%) — это люди в возрасте до 45 лет. Подавляющую долю участников составляют женщины (61%).

Полученные в рамках программы средства нельзя снять наличными, но можно потратить до конца 2025 года на оплату коммунальных услуг, покупку книг и лекарств. Также их можно направить на благотворительность, приобрести военные облигации или задонатить на Вооруженные Силы Украины.