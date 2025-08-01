Укргазбанк переносит свой центральный офис в другое помещение

Государственный « Укргазбанк » продал свой центральный офис, расположенный на улице Старонаводницкой в престижном Печерском районе столицы, за 317,9 млн грн. До 1 ноября банк планирует переехать в новое помещение, которое ранее арендовал Приватбанк. Об этом свидетельствуют данные на сайте ProZorro.Sale, передает Интерфакс-Украина.

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Детали аукциона

Аукцион по продаже офисного комплекса длился с 27 июня по 14 июля 2025 года. Начальная стоимость объекта составляла 341,8 млн грн, однако впоследствии она была снижена.

В торгах принял участие только один участник — ООО «Доля и Ко. ЛТД», которое и стало новым владельцем помещения. Владельцами компании-покупателя являются члены семьи Татаринцевых.

Новый адрес банка

Как выяснило издание «Телеграф», новым адресом центрального офиса Укргазбанка станет здание на улице Ковпака, 29 в Голосеевском районе Киева. Ранее в этом помещении размещался центральный офис Укрсоцбанка, а впоследствии — Приватбанка.

«Укргазбанк» уже подписал пятилетнее соглашение об аренде новой локации и планирует завершить переезд до 1 ноября 2025 года.