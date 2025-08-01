В правительстве инициировали конкурс на должность нового главы таможни

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила министру финансов Сергею Марченко вынести на ближайшее заседание правительства решение о создании конкурсной комиссии для отбора нового руководителя Государственной таможенной службы. Об этом в пятницу, 1 августа, глава правительства сообщила в своем телеграм-канале.

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Юлия Свириденко подчеркнула важность проведения прозрачного и профессионального конкурса на эту ключевую должность.

«Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета», — подчеркнула премьер.

Поручение было дано по итогам совещания с министром финансов Сергеем Марченко.