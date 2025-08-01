Украинцы потеряли интерес к наличным долларам, отдавая предпочтение евро — НБУ

Во втором квартале 2025 года украинцы резко сократили покупку наличного доллара США, зато евро стал основной валютой для новых сбережений. Такое изменение приоритетов было вызвано значительным ослаблением доллара по отношению к евро на мировых рынках. Об этом пишут в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины за июль 2025 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкое падение спроса на наличную валюту

По данным НБУ, чистый спрос населения на наличный доллар во втором квартале упал до рекордно низких $0,1 млрд по сравнению с $1,9 млрд в предыдущем квартале. В то же время спрос на наличный евро уменьшился незначительно.

В целом чистый спрос на наличную иностранную валюту сократился до $0,8 млрд, тогда как в первом квартале он составлял $2,8 млрд. Это самые низкие месячные объемы с октября 2023 года.

Влияние курсовых колебаний

Как объясняет регулятор, во втором квартале курс гривны к доллару был относительно стабильным и даже укрепился на 0,6%. Однако из-за ослабления доллара на мировых рынках, гривна относительно евро упала на 7,2%. Именно эти курсовые изменения и повлияли на инвестиционные решения населения.

Из-за низкого спроса на наличный доллар, спред (разница) между его наличным и официальным курсом иногда даже становился отрицательным, то есть в обменниках доллар можно было купить дешевле официального курса.

Стабилизация на рынке и прогнозы

На фоне снижения спроса Национальный банк во втором квартале сократил свои интервенции по продаже валюты на межбанке до $8,1 млрд (с $9,4 млрд в первом квартале). Доля сделок без участия НБУ выросла до 54%, что свидетельствует о стабилизации рынка. Международные резервы на конец июня составили $45,1 млрд.

НБУ ожидает, что спрос на валюту будет оставаться высоким в 2025—2026 годах из-за оборонных нужд и импорта, но постепенно будет снижаться до $5 млрд в 2027 году благодаря улучшению девальвационных ожиданий и росту привлекательности гривневых инструментов.

Почему украинцы выбирают евро, а не доллар

Резкое изменение предпочтений украинцев при покупке наличной валюты является прямым следствием динамики на мировых финансовых рынках. Как объяснял НБУ в предыдущих комментариях, официальный курс гривны к евро является кросс-курсом, который рассчитывается через соотношение пары евро-доллар в мире.

В течение последних месяцев доллар США значительно ослаб на международной арене из-за ряда факторов, связанных с политикой администрации Трампа (торговые войны, рост дефицита бюджета) и ожиданиями снижения ставок ФРС. В то же время евро укреплялся.

Украинцы, наблюдая, как гривна стабильно держится к доллару, но стремительно падает к евро, сделали рациональный выбор. Они увидели, что доллар перестал быть надежным средством защиты от обесценивания гривны относительно европейской валюты, в которой многие держат сбережения или планируют расходы (поездки, покупка товаров из ЕС). Поэтому спрос сместился в сторону более «сильной» на данный момент валюты — евро.