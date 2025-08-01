Импорт газа в Украину в июле достиг наивысшего уровня почти за два года

В июле 2025 года объемы импорта природного газа в Украину выросли до самого высокого уровня почти за два года с сентября 2023 года, достигнув 833 млн куб. По сравнению с июнем (539 млн. куб. м) объемы импорта выросли в 1,5 раза, а по сравнению с июлем 2024 года (52 млн. куб. м) — в 16 раз. Об этом свидетельствуют данные ExPro.

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Причины роста

Рост объемов импорта природного газа в июле связан с продолжением подготовки к следующему отопительному сезону в части закачки газа в подземные хранилища.

В июле структура импорта изменилась, почти весь газ поступал в «таможенный состав» украинских ПХГ — 774 млн куб. м или 93% всего импорта, из которых 3,4 млн куб. м с использованием услуги short-haul. Кроме того, около 59 млн куб м (7%) импортировано напрямую в украинскую ГТС.

Так, НАК «Нафтогаз Украины» в июле импортировала весь природный газ в «таможенный состав» украинских ПХГ. По оценкам ExPro, компания за месяц импортировала более 90% всего импорта. Остальные газы импортировали частные компании.

Структура импорта

Больше всего газа в июле импортировано из Венгрии — 300 млн куб. м или 36% всего импорта. Также природный газ поступал из Словакии — 268 млн куб м (32,2%), Польше — 260 млн куб м (31,2%) и Трансбалканскому направлению — 5,1 млн куб м (0,6%).

Большая часть газа из Трансбалканского направления уходила из Греции по новому общему маршруту бронирования мощностей (Маршрут 1) — 5 млн куб. Газ по этому маршруту импортировали частные компании.

Кроме того, по Трансбалканскому маршруту (из Болгарии через Румынию в Украину) в конце июля импортирован незначительный объем азербайджанского природного газа в рамках тестового соглашения между «Нафтогазом» и SOCAR Energy Ukraine.

Импорт с начала года

В целом Украина за 7 месяцев 2025 года увеличила объемы импорта природного газа в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,93 млрд куб. Большую часть природного газа импортировал «Нафтогаз» — почти 90%, частные компании — более 10%.

Больше всего газа в 2025 году импортировано из Венгрии — 1,47 млрд куб м (50%), из Польши — 760 млн куб м (25,95%), из Словакии — 698 млн куб м (23,85%) и из Трансбалканского направления — 5 млн куб м (0,2%).

Сколько нужно импортировать

По сообщению министра энергетики Украины Светланы Гринчук, цель Украины накопить в подземных хранилищах не менее 13,2 млрд куб м природного газа до 1 ноября. По оценкам ExPro, для достижения цели нужно импортировать около 1,7 млрд куб. м природного газа в августе-октябре.