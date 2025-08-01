Доллар пошел вверх, а евро слабеет: НБУ установил курсы валют на понедельник

Национальный банк установил новые курсы иностранных валют к гривне на понедельник, 4 августа. Согласно данным на сайте регулятора, доллар подорожал, а евро стало дешевле.

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На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,7644 грн. Это на 5 копеек больше, чем в пятницу (41,7132).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 47,6448, что на 10 копеек меньше, чем в пятницу (47,7491).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,1425 (в пятницу курс был 11,1736).

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