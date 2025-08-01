Украинский рынок новых авто продолжает рост: лидирует Toyota, BYD стремительно догоняет

В июле 2025 года украинцы приобрели более 6,4 тысячи новых легковых автомобилей, что свидетельствует о постепенном оживлении рынка. Это на 1% больше, чем в июле 2024 года и на 7% больше по сравнению с июнем 2025 года, сообщает Укравтопром.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Первенство на украинском рынке новых легковых автомобилей стабильно удерживает японская Toyota. Однако к ней стремительно приближается китайская BYD, только год назад занимавшая девятую строчку рейтинга.

Самые популярные автобренды

В ТОП-10 популярнейших автомобильных брендов по итогам июля 2025 года вошли:

Toyota — 820 единиц (-20% по сравнению с июлем 2024 года);

BYD — 744 единицы (+241%);

Renault — 654 единицы (+11%);

Skoda — 559 единиц (+48%);

Volkswagen — 491 единица (+47%);

Honda — 319 единиц (+9%);

Hyundai — 298 единиц (+32%);

BMW — 263 единицы (-58%);

Audi — 253 единицы (+20%);

Zeekr — 191 единица (+125%).

Всего с начала 2025 года в Украине было зарегистрировано около 39,3 тысячи новых автомобилей, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями