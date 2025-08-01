В июле 2025 года украинцы приобрели более 6,4 тысячи новых легковых автомобилей, что свидетельствует о постепенном оживлении рынка. Это на 1% больше, чем в июле 2024 года и на 7% больше по сравнению с июнем 2025 года, сообщает Укравтопром.
Украинский рынок новых авто продолжает рост: лидирует Toyota, BYD стремительно догоняет
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Первенство на украинском рынке новых легковых автомобилей стабильно удерживает японская Toyota. Однако к ней стремительно приближается китайская BYD, только год назад занимавшая девятую строчку рейтинга.
Самые популярные автобренды
В ТОП-10 популярнейших автомобильных брендов по итогам июля 2025 года вошли:
- Toyota — 820 единиц (-20% по сравнению с июлем 2024 года);
- BYD — 744 единицы (+241%);
- Renault — 654 единицы (+11%);
- Skoda — 559 единиц (+48%);
- Volkswagen — 491 единица (+47%);
- Honda — 319 единиц (+9%);
- Hyundai — 298 единиц (+32%);
- BMW — 263 единицы (-58%);
- Audi — 253 единицы (+20%);
- Zeekr — 191 единица (+125%).
Всего с начала 2025 года в Украине было зарегистрировано около 39,3 тысячи новых автомобилей, что всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Источник: Минфин
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