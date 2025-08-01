Украинские цены на продукты приближаются к европейским — Нацбанк

За последние годы цены на продовольственные товары в Украине приблизились к уровню цен в странах Европейского Союза, а на некоторые продукты даже превысили их. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Динамика цен и ее причины

Согласно данным регулятора, с 2016 года цены на продукты питания в Украине, пересчитанные в евро, выросли в среднем на 79%. За тот же период в странах ЕС аналогичный показатель вырос лишь на 46%.

Такое быстрое приближение цен может приводить к падению внутреннего спроса или заставлять потребителей переориентироваться на более дешевые товары-заменители.

Какие продукты дороже, а какие — дешевле

Анализ НБУ показывает, что ситуация неоднородна для различных групп товаров.

Дешевле, чем в Европе:

Хлеб, крупы, фрукты и овощи: Остаются дешевле благодаря меньшим затратам на сырье, рабочую силу и логистику внутри страны.

Подсолнечное масло: Цена на 20−25% ниже, чем в соседней Польше, что объясняется мощным внутренним производством.

Мясо птицы и яйца: Также дешевле благодаря высокой эффективности и эффекту масштаба у крупных украинских производителей.

Дороже, чем в Европе:

Сливочное масло: Цена на 20−25% выше, чем в Польше.

Свинина и молочные продукты: Также дороже польских аналогов.

Это связано со структурными проблемами в отечественном животноводстве, высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агросектора в странах ЕС, которая позволяет их производителям держать более низкие цены.

Почему это важно

Данные НБУ фиксируют важный и несколько парадоксальный тренд. С одной стороны, сближение цен с европейскими является естественным следствием интеграции Украины в единый рынок. Это отражает открытость экономики и постепенное выравнивание условий.

С другой стороны, этот процесс освещает фундаментальные проблемы конкурентоспособности в отдельных отраслях украинского агросектора, прежде всего в животноводстве. Без значительной государственной поддержки, сопоставимой с европейской, украинским производителям молока и мяса крайне трудно конкурировать с более дешевым импортом из ЕС.

Это создает серьезный вызов для украинской экономической политики. Дальнейшая интеграция в ЕС потребует от Украины не только гармонизации законодательства, но и разработки собственной долгосрочной стратегии поддержки аграрного сектора. В противном случае существует риск, что менее эффективные отрасли могут просто не выдержать конкуренции, что приведет к росту импорта и потере рабочих мест внутри страны.