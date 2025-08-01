За последние годы цены на продовольственные товары в Украине приблизились к уровню цен в странах Европейского Союза, а на некоторые продукты даже превысили их. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.
Украинские цены на продукты приближаются к европейским — Нацбанк
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Динамика цен и ее причины
Согласно данным регулятора, с 2016 года цены на продукты питания в Украине, пересчитанные в евро, выросли в среднем на 79%. За тот же период в странах ЕС аналогичный показатель вырос лишь на 46%.
Такое быстрое приближение цен может приводить к падению внутреннего спроса или заставлять потребителей переориентироваться на более дешевые товары-заменители.
Какие продукты дороже, а какие — дешевле
Анализ НБУ показывает, что ситуация неоднородна для различных групп товаров.
Дешевле, чем в Европе:
- Хлеб, крупы, фрукты и овощи: Остаются дешевле благодаря меньшим затратам на сырье, рабочую силу и логистику внутри страны.
- Подсолнечное масло: Цена на 20−25% ниже, чем в соседней Польше, что объясняется мощным внутренним производством.
- Мясо птицы и яйца: Также дешевле благодаря высокой эффективности и эффекту масштаба у крупных украинских производителей.
Дороже, чем в Европе:
- Сливочное масло: Цена на 20−25% выше, чем в Польше.
- Свинина и молочные продукты: Также дороже польских аналогов.
Это связано со структурными проблемами в отечественном животноводстве, высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агросектора в странах ЕС, которая позволяет их производителям держать более низкие цены.
Почему это важно
Данные НБУ фиксируют важный и несколько парадоксальный тренд. С одной стороны, сближение цен с европейскими является естественным следствием интеграции Украины в единый рынок. Это отражает открытость экономики и постепенное выравнивание условий.
С другой стороны, этот процесс освещает фундаментальные проблемы конкурентоспособности в отдельных отраслях украинского агросектора, прежде всего в животноводстве. Без значительной государственной поддержки, сопоставимой с европейской, украинским производителям молока и мяса крайне трудно конкурировать с более дешевым импортом из ЕС.
Это создает серьезный вызов для украинской экономической политики. Дальнейшая интеграция в ЕС потребует от Украины не только гармонизации законодательства, но и разработки собственной долгосрочной стратегии поддержки аграрного сектора. В противном случае существует риск, что менее эффективные отрасли могут просто не выдержать конкуренции, что приведет к росту импорта и потере рабочих мест внутри страны.
Комментарии - 4
Дуже потужно…а що там по європейських зарплатах, європейському рівню життя і європейській інфляції, коли чекати, в нбу не повідомляють?))