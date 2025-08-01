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1 августа 2025, 15:17 Читати українською

Украинские цены на продукты приближаются к европейским — Нацбанк

За последние годы цены на продовольственные товары в Украине приблизились к уровню цен в странах Европейского Союза, а на некоторые продукты даже превысили их. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

За последние годы цены на продовольственные товары в Украине приблизились к уровню цен в странах Европейского Союза, а на некоторые продукты даже превысили их.

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Динамика цен и ее причины

Согласно данным регулятора, с 2016 года цены на продукты питания в Украине, пересчитанные в евро, выросли в среднем на 79%. За тот же период в странах ЕС аналогичный показатель вырос лишь на 46%.

Такое быстрое приближение цен может приводить к падению внутреннего спроса или заставлять потребителей переориентироваться на более дешевые товары-заменители.

Какие продукты дороже, а какие — дешевле

Анализ НБУ показывает, что ситуация неоднородна для различных групп товаров.

Дешевле, чем в Европе:

  • Хлеб, крупы, фрукты и овощи: Остаются дешевле благодаря меньшим затратам на сырье, рабочую силу и логистику внутри страны.
  • Подсолнечное масло: Цена на 20−25% ниже, чем в соседней Польше, что объясняется мощным внутренним производством.
  • Мясо птицы и яйца: Также дешевле благодаря высокой эффективности и эффекту масштаба у крупных украинских производителей.

Дороже, чем в Европе:

  • Сливочное масло: Цена на 20−25% выше, чем в Польше.
  • Свинина и молочные продукты: Также дороже польских аналогов.

Это связано со структурными проблемами в отечественном животноводстве, высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агросектора в странах ЕС, которая позволяет их производителям держать более низкие цены.

Почему это важно

Данные НБУ фиксируют важный и несколько парадоксальный тренд. С одной стороны, сближение цен с европейскими является естественным следствием интеграции Украины в единый рынок. Это отражает открытость экономики и постепенное выравнивание условий.

С другой стороны, этот процесс освещает фундаментальные проблемы конкурентоспособности в отдельных отраслях украинского агросектора, прежде всего в животноводстве. Без значительной государственной поддержки, сопоставимой с европейской, украинским производителям молока и мяса крайне трудно конкурировать с более дешевым импортом из ЕС.

Это создает серьезный вызов для украинской экономической политики. Дальнейшая интеграция в ЕС потребует от Украины не только гармонизации законодательства, но и разработки собственной долгосрочной стратегии поддержки аграрного сектора. В противном случае существует риск, что менее эффективные отрасли могут просто не выдержать конкуренции, что приведет к росту импорта и потере рабочих мест внутри страны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Exba
Exba
1 августа 2025, 15:31
#
В Польше, вроде, ещё и пониженная ставка НДС на продукты питания.
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0
Я. ..
Я. ..
1 августа 2025, 15:40
#
«Українські ціни на продукти наближаються до європейських — Нацбанк»

Дуже потужно…а що там по європейських зарплатах, європейському рівню життя і європейській інфляції, коли чекати, в нбу не повідомляють?))
+
0
zephyr
zephyr
1 августа 2025, 16:08
#
Так будут. Будут сразу же, как только в Украине появятся своих вменяемые и конкурентные производства, R&D и финтех сектор. :D
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0
invaderzim8
invaderzim8
1 августа 2025, 15:41
#
Это как в дикой Африке — где 50 летняя машина будет стоить как 10 ти летняя тут. Производства нет, местные нищие.
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