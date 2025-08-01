Доллар завершает неделю самым значительным ростом за почти три года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 августа 2025, 14:14 Читати українською

Доллар завершает неделю самым значительным ростом за почти три года

Доллар США завершает неделю самым значительным ростом за почти три года, укрепляя свои позиции относительно корзины основных мировых валют. Главными драйверами ралли стали введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин и мягкая монетарная политика Банка Японии. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает агентство Reuters.

Доллар США завершает неделю самым значительным ростом за почти три года, укрепляя свои позиции относительно корзины основных мировых валют.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика индекса доллара и влияние пошлин

Индекс доллара США, измеряющий его стоимость относительно шести основных валют, за текущую неделю должен вырасти на 2,5%, что является лучшим недельным показателем с сентября 2022 года. В пятницу индекс прибавил 0,1%, достигнув самого высокого уровня с конца мая.

Рост доллара усилился после введения новых пошлин на товары из десятков стран. В частности, для Канады ставка была повышена до 35%, что привело к падению канадского доллара до самого низкого уровня с мая. Швейцарский франк также ослаб после того, как США установили для Швейцарии пошлину в 39%.

Позиции других валют

Японская иена упала до четырехмесячного минимума. Это произошло после того, как Банк Японии заявил, что не будет спешить с повышением процентных ставок, что делает иену менее привлекательной для инвесторов по сравнению с долларом.

Евро, в свою очередь, оставался возле двухмесячного минимума на уровне $1,1412, поскольку рынок продолжает оценивать последствия недавно заключенного торгового соглашения с США.

Что такое «долларовая улыбка» и как она объясняет текущий рост доллара

Текущая ситуация на рынке, когда доллар США укрепляется, хорошо иллюстрируется экономической теорией, известной как «долларовая улыбка» (Dollar Smile Theory). Эта теория, разработанная экономистами Morgan Stanley, утверждает, что доллар имеет тенденцию к росту при двух, на первый взгляд, противоположных сценариях, что и образует «улыбку» на графике:

  • Бегство в безопасность (левая часть улыбки): Когда в мире растет неопределенность, возникают геополитические риски или опасения относительно глобальной рецессии, инвесторы массово продают рисковые активы и покупают доллар США как главную «безопасную гавань». Именно это происходит сейчас из-за введения пошлин Трампа и торговой напряженности.
  • Сильный рост экономики США (правая часть улыбки): Когда экономика США растет значительно быстрее других стран, Федеральная резервная система повышает процентные ставки, что делает доллар привлекательным для инвесторов, которые ищут более высокую доходность.
  • Слабость (дно улыбки): Доллар имеет тенденцию ослабевать, когда экономика США демонстрирует слабый, но стабильный рост, а глобальная экономика чувствует себя уверенно, что побуждает инвесторов вкладывать средства в более рискованные активы за пределами США.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 41 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами