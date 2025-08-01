Доллар завершает неделю самым значительным ростом за почти три года

Доллар США завершает неделю самым значительным ростом за почти три года, укрепляя свои позиции относительно корзины основных мировых валют. Главными драйверами ралли стали введение президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин и мягкая монетарная политика Банка Японии. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает агентство Reuters.

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Динамика индекса доллара и влияние пошлин

Индекс доллара США, измеряющий его стоимость относительно шести основных валют, за текущую неделю должен вырасти на 2,5%, что является лучшим недельным показателем с сентября 2022 года. В пятницу индекс прибавил 0,1%, достигнув самого высокого уровня с конца мая.

Рост доллара усилился после введения новых пошлин на товары из десятков стран. В частности, для Канады ставка была повышена до 35%, что привело к падению канадского доллара до самого низкого уровня с мая. Швейцарский франк также ослаб после того, как США установили для Швейцарии пошлину в 39%.

Позиции других валют

Японская иена упала до четырехмесячного минимума. Это произошло после того, как Банк Японии заявил, что не будет спешить с повышением процентных ставок, что делает иену менее привлекательной для инвесторов по сравнению с долларом.

Евро, в свою очередь, оставался возле двухмесячного минимума на уровне $1,1412, поскольку рынок продолжает оценивать последствия недавно заключенного торгового соглашения с США.

Что такое «долларовая улыбка» и как она объясняет текущий рост доллара

Текущая ситуация на рынке, когда доллар США укрепляется, хорошо иллюстрируется экономической теорией, известной как «долларовая улыбка» (Dollar Smile Theory). Эта теория, разработанная экономистами Morgan Stanley, утверждает, что доллар имеет тенденцию к росту при двух, на первый взгляд, противоположных сценариях, что и образует «улыбку» на графике:

Бегство в безопасность (левая часть улыбки): Когда в мире растет неопределенность, возникают геополитические риски или опасения относительно глобальной рецессии, инвесторы массово продают рисковые активы и покупают доллар США как главную «безопасную гавань». Именно это происходит сейчас из-за введения пошлин Трампа и торговой напряженности.

Сильный рост экономики США (правая часть улыбки): Когда экономика США растет значительно быстрее других стран, Федеральная резервная система повышает процентные ставки, что делает доллар привлекательным для инвесторов, которые ищут более высокую доходность.

Слабость (дно улыбки): Доллар имеет тенденцию ослабевать, когда экономика США демонстрирует слабый, но стабильный рост, а глобальная экономика чувствует себя уверенно, что побуждает инвесторов вкладывать средства в более рискованные активы за пределами США.

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