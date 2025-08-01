Apple удивила Уолл-стрит оптимистичным прогнозом несмотря на угрозу новых пошлин

Компания Apple обнародовала прогноз выручки на третий квартал 2025 года, который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков. Этот оптимизм сохранился даже несмотря на то, что компания ожидает дополнительных расходов в размере $1,1 миллиарда из-за новых американских пошлин. На фоне этих новостей акции Apple выросли как в США, так и в Европе. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет агентство Reuters.

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Реакция рынков

Акции Apple, торгующиеся на Франкфуртской бирже, в пятницу выросли на 1,46% после публикации прогноза. На послеторговой сессии в США котировки компании поднялись почти на 3%, что свидетельствует о позитивной реакции инвесторов.

Прогноз вопреки вызовам

Apple ожидает, что в квартале, который завершится в сентябре, ее выручка продемонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот прогноз противоречит пессимистическим настроениям, царившим на рынке, и указывает на то, что компания уверена в стабильном восстановлении продаж.

В то же время генеральный директор Apple Тим Кук во время отчета перед инвесторами предупредил, что новые торговые пошлины, которые вступят в силу в этом периоде, приведут к дополнительным расходам для компании в размере около $1,1 миллиарда.

Откуда оптимизм: что стоит за сильным прогнозом Apple

Позитивный прогноз Apple, идущий вразрез с общими опасениями относительно влияния пошлин, базируется на нескольких ключевых факторах, которые компания раскрыла в своем финансовом отчете за предыдущий квартал: