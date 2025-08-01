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1 августа 2025, 12:22 Читати українською

Apple удивила Уолл-стрит оптимистичным прогнозом несмотря на угрозу новых пошлин

Компания Apple обнародовала прогноз выручки на третий квартал 2025 года, который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков. Этот оптимизм сохранился даже несмотря на то, что компания ожидает дополнительных расходов в размере $1,1 миллиарда из-за новых американских пошлин. На фоне этих новостей акции Apple выросли как в США, так и в Европе. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет агентство Reuters.

Компания Apple обнародовала прогноз выручки на третий квартал 2025 года, который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков.

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Реакция рынков

Акции Apple, торгующиеся на Франкфуртской бирже, в пятницу выросли на 1,46% после публикации прогноза. На послеторговой сессии в США котировки компании поднялись почти на 3%, что свидетельствует о позитивной реакции инвесторов.

Прогноз вопреки вызовам

Apple ожидает, что в квартале, который завершится в сентябре, ее выручка продемонстрирует рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот прогноз противоречит пессимистическим настроениям, царившим на рынке, и указывает на то, что компания уверена в стабильном восстановлении продаж.

В то же время генеральный директор Apple Тим Кук во время отчета перед инвесторами предупредил, что новые торговые пошлины, которые вступят в силу в этом периоде, приведут к дополнительным расходам для компании в размере около $1,1 миллиарда.

Откуда оптимизм: что стоит за сильным прогнозом Apple

Позитивный прогноз Apple, идущий вразрез с общими опасениями относительно влияния пошлин, базируется на нескольких ключевых факторах, которые компания раскрыла в своем финансовом отчете за предыдущий квартал:

  • Сильные продажи iPhone: Спрос на новые модели iPhone остается чрезвычайно высоким во всем мире. Компания зафиксировала рост продаж смартфонов во всех географических сегментах.
  • Восстановление рынка Китая: Вопреки предыдущим опасениям, продажи Apple на важном китайском рынке продемонстрировали восстановление, что стало приятным сюрпризом для инвесторов.
  • Рекордные доходы от сервисов: Подразделение сервисов (App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+) продолжает показывать стабильный двузначный рост и установило новый исторический рекорд по доходам, что обеспечивает компании стабильный и прогнозируемый денежный поток.
  • Диверсификация производства: Тим Кук отметил, что для минимизации влияния пошлин компания активно переносит производство. Большинство iPhone, продаваемых в США, теперь производятся в Индии, а Mac и Apple Watch — во Вьетнаме.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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