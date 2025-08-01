В пятницу, 1 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро потерял 12 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.
Курс валют: евро в банках подешевел на 15 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках вырос на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 10 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,42−42,00 грн. Евро покупают за 47,50 грн, а продают за 48,22 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 47,89−48,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,73−41,76 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,70−47,73 грн/евро.
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Источник: Минфин
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