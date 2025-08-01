Инвестиции техногигантов в ИИ превзойдут оборонные расходы ЕС — WSJ

Четыре крупнейшие технологические компании мира — Google, Microsoft, Amazon и Meta — в этом году планируют инвестировать рекордные $400 миллиардов в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта. Эта сумма превышает общие оборонные расходы всех стран Евросоюза за 2024 год. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Гонка вооружений в сфере ИИ

По прогнозам Morgan Stanley, общие расходы на чипы, серверы и дата-центры с 2025 по 2028 год могут достичь $2,9 триллиона. Уже в этом году эти инвестиции, по оценкам, обеспечат до 0,5% роста ВВП США.

Лидерами этой гонки являются Microsoft и Meta, рыночная капитализация которых недавно превысила $4 трлн и $2 трлн соответственно. Их акции продолжают расти, несмотря на рекордные капитальные вложения. Ключевой поставщик чипов для ИИ, компания Nvidia, также находится на пике, с капитализацией более $4 трлн.

Проблемы Apple и социальная цена

На фоне этого бума компания Apple выглядит аутсайдером. Она тратит значительно меньше конкурентов, не имеет четкой публичной ИИ-стратегии и сталкивается с давлением со стороны инвесторов и внутренней деморализацией среди ИИ-исследователей.

В то же время «гонка вооружений» имеет и социальную цену. Несмотря на рост доходов, огромные расходы на инфраструктуру давят на прибыльность компаний. Чтобы компенсировать это, с 2022 года техногиганты сократили почти 100 000 работников, в том числе разработчиков, которых все чаще заменяет сам искусственный интеллект.

Даже лидеры сталкиваются с проблемами. Акции Amazon недавно упали на 7% после отчета о замедлении роста его облачного бизнеса, являющегося основой для работы ИИ-моделей.

Почему это важно

Масштабы инвестиций в ИИ-инфраструктуру свидетельствуют о том, что мир переживает новую технологическую революцию, сопоставимую по своему влиянию с появлением интернета. Технологические гиганты делают ставку на то, что искусственный интеллект станет фундаментальной основой всей мировой экономики, и тот, кто будет контролировать инфраструктуру, будет контролировать будущее.

Сравнение с оборонными расходами ЕС очень показательно. Оно демонстрирует, что частные технологические компании сейчас инвестируют в будущее больше, чем целый континентальный блок в свою безопасность.