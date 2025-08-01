Рынок нефти в состоянии неопределенности из-за противоречивых сигналов со стороны США

Цены на нефть в пятницу, 1 августа, оставались практически без изменений, поскольку рынок пытается оценить два противоположных фактора: угрозу срыва поставок из России и опасения относительно падения мирового спроса из-за новых американских пошлин. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Борьба «быков» и «медведей»

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $71,74 за баррель, а американская WTI — $69,27. Несмотря на стабильность в пятницу, по итогам недели обе марки нефти показали значительный рост (Brent на 4,9%, WTI на 6,4%). Этот рост был вызван угрозами президента США Дональда Трампа в начале недели ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия.

Однако в пятницу оптимизм инвесторов сдерживался новостями о том, что Трамп подписал указ о введении с 1 августа новых пошлин в размере от 10% до 41% на импорт из десятков стран, в частности Канады, Индии и Тайваня.

Влияние пошлин на спрос

Аналитики предупреждают, что новые пошлины могут ограничить мировой экономический рост и, как следствие, уменьшить спрос на нефть. Признаки этого уже заметны: данные за июнь показали рост инфляции в США из-за подорожания импортных товаров. Это может заставить Федеральную резервную систему удерживать высокие процентные ставки дольше, что также негативно влияет на экономический рост и спрос на топливо.

В то же время угроза санкций против покупателей российской нефти поддерживает цены. Аналитики JP Morgan оценивают, что под угрозой могут оказаться 2,75 миллиона баррелей российского морского экспорта нефти, что создаст значительный дефицит на рынке.