С 1 августа Укрзализныця запустила тестовый режим верификации билетов через «Дия. Подпись» для трех внутренних рейсов, а не пяти, как планировалось ранее. Этот шаг направлен на борьбу со злоупотреблениями и билетными спекулянтами, сообщает пресс-служба перевозчика.
Укрзализныця уменьшила количество рейсов, для которых нужна верификация через «Дия.Подпись»
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«Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через „Дия.Подпись“ в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам», — говорится в сообщении.
Подтверждение лица через «Дия.Подпись» потребуется при покупке билетов на следующие поезда:
- № 29/30 Киев — Ужгород
- № 12 Львов — Одесса
- № 27/28 Киев — Чоп
Как будет работать система
Для приобретения или возврата билетов на эти поезда пассажирам необходимо будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци с помощью «Дия. Подписи».
Чтобы обеспечить доступ к билетам пассажирам, не имеющим паспорта нового образца или возможности их обновить, Укрзализныця сохранила продажу билетов на эти рейсы в определенных кассах:
- Чоп — касса № 2
- Ужгород — касса № 2
- Львов — касса № 1
- Одесса — кассы № 14 и № 2
- Киев — кассы № 21 и № 22
Укрзализныця сообщила, что будет внимательно отслеживать результаты пилотного запуска, чтобы принять решение о возможном расширении этой практики на другие рейсы.
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