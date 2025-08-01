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1 августа 2025, 9:30 Читати українською

Укрзализныця уменьшила количество рейсов, для которых нужна верификация через «Дия.Подпись»

С 1 августа Укрзализныця запустила тестовый режим верификации билетов через «Дия. Подпись» для трех внутренних рейсов, а не пяти, как планировалось ранее. Этот шаг направлен на борьбу со злоупотреблениями и билетными спекулянтами, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 1 августа Укрзализныця запустила тестовый режим верификации билетов через «Дия.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через „Дия.Подпись“ в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам», — говорится в сообщении.

Подтверждение лица через «Дия.Подпись» потребуется при покупке билетов на следующие поезда:

  • № 29/30 Киев — Ужгород
  • № 12 Львов — Одесса
  • № 27/28 Киев — Чоп

Как будет работать система

Для приобретения или возврата билетов на эти поезда пассажирам необходимо будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци с помощью «Дия. Подписи».

Чтобы обеспечить доступ к билетам пассажирам, не имеющим паспорта нового образца или возможности их обновить, Укрзализныця сохранила продажу билетов на эти рейсы в определенных кассах:

  • Чоп — касса № 2
  • Ужгород — касса № 2
  • Львов — касса № 1
  • Одесса — кассы № 14 и № 2
  • Киев — кассы № 21 и № 22

Укрзализныця сообщила, что будет внимательно отслеживать результаты пилотного запуска, чтобы принять решение о возможном расширении этой практики на другие рейсы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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