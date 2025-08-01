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1 августа 2025, 9:02 Читати українською

АМКУ оштрафовал двух дистрибьюторов лекарств почти на 5 миллиардов за сговор на рынке

В четверг, 31 июля, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение, которым признал действия двух крупных дистрибьюторов лекарственных средств — ООО Бадм и СП ООО Оптима-Фарм, ЛТД — нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Компании получили штрафы на общую сумму более 4,8 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В четверг, 31 июля, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение, которым признал действия двух крупных дистрибьюторов лекарственных средств — ООО Бадм и СП ООО Оптима-Фарм, ЛТД — нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
Фото: pixabay.com

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Решение АМКУ стало результатом дела № 126−26.13/102−24, начатого в июне 2024 года и завершенного в июле 2025 года. Комитет установил, что ООО «БаДМ» и СП ООО «Оптима-Фарм, ЛТД» совершили антиконкурентные согласованные действия на рынке оптовой реализации лекарственных средств.

Детали нарушения

Собранные доказательства свидетельствуют, что в течение марта 2020 года — декабря 2023 года компании действовали схожим образом, устанавливая одинаковые или подобные цены на значительные объемы таких лекарственных средств, как «Спазмалгон», «Евказолин аква», «Бифрен», «Мовиназа» и «Нейроксон». Изменения цен происходили одновременно или с интервалом в несколько дней.

При этом общая доля ООО «БаДМ» и СП ООО «Оптима-Фарм, ЛТД» на рынке реализации лекарственных средств по итогам 2022−2023 годов составила более 85%, в то время как доли конкурентов были незначительными. Это давало им возможность оказывать влияние на условия обращения товара.

Комплексный анализ ценообразования дистрибьюторов, проведенный Комитетом, показал, что у обеих компаний не было четких и прозрачных механизмов формирования цен и снабженческо-сбытовой надбавки.

Прибавки устанавливались не исходя из обоснованности затрат, а на уровне, позволяющем поддерживать одинаковые или подобные цены, что указывает на согласованность ценового поведения.

Совершая такие действия, компании отказались от конкуренции между собой, в частности ценовой, что было бы невозможным в условиях значительной конкуренции на рынке. Такое поведение позволило им избежать конкурентной борьбы и минимизировать риски.

Влияние на рынок

Ограничение конкуренции привело к совместному наращиванию доли этих субъектов на рынке на 17% за период совершения нарушения. Также значительно увеличились их чистые финансовые результаты по сравнению с 2019 годом: у СП ООО «Оптима-Фарм, ЛТД» — в 11 раз, а у ООО «БаДМ» — в 3,5 раза.

Учитывая установленные обстоятельства, АМКУ признал подобные действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.

Штрафы

Антимонопольный комитет обязал нарушителей прекратить антиконкурентное поведение и наложил следующие штрафы:

  • ООО «БаДМ» — 2 374 168 475 грн
  • СП ООО «Оптима-Фарм, ЛТД» — 2 432 403 190 грн

Общая сумма штрафов составляет 4806571665 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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