За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов.
Потери врага за 31 июля: 940 российских оккупантов, 3 ракеты и 163 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1054200 (+940) человек
- танков — 11068 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23068 (+2) ед
- артиллерийских систем — 30944 (+33) ед
- РСЗО — 1451 (+0) ед
- средства ПВО — 1203 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 49057 (+163)
- крылатые ракеты — 3551 (+3)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 56894 (+72)
- специальная техника — 3935 (+0)
Источник: Минфин
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