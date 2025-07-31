В июле в общий фонд госбюджета поступило более 160 миллиардов

По оперативным данным (на 16:00 31.07), в июле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 162,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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По итогам июля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 88,9 млрд грн, в том числе:

32,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

26,9 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 42,2 млрд, возмещено — 15,3 млрд грн);

15,8 млрд грн — акцизный налог;

4,9 млрд грн — дивиденды от предприятий с государственной долей собственности;

4,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,5 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 65 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам июля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 224,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, поступило 49,8 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.