По оперативным данным (на 16:00 31.07), в июле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 162,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В июле в общий фонд госбюджета поступило более 160 миллиардов
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По итогам июля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 88,9 млрд грн, в том числе:
- 32,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 26,9 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 42,2 млрд, возмещено — 15,3 млрд грн);
- 15,8 млрд грн — акцизный налог;
- 4,9 млрд грн — дивиденды от предприятий с государственной долей собственности;
- 4,8 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,5 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 65 млрд гривен.
В целом, по оперативным данным, по итогам июля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 224,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, поступило 49,8 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Источник: Минфин
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